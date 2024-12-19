Замглавы Гострудинспекции в Башкирии задержали за взятку

В Башкирии задержан заместитель руководителя Гострудинспекции по региону Азамат Салихов. Как сообщила пресс-служба управления СКР по региону, ему инкриминируется получение взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

"По версии следствия, обвиняемый в июне 2024 года получил через посредника взятку в размере 50 тыс. руб. от двоих представителей предприятий за непроведение расследования тяжелого несчастного случая на производстве, в результате которого работник получил травму руки и в последующем ему был ампутирован палец",— говорится в пресс-релизе.

Название предприятия не уточняется. В качестве меры пресечения Советский райсуд Уфы запретил господину Салихову определенные действия до 16 февраля 2025 года, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Информацию о задержании чиновника прокомментировала руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. Она сообщила «Ъ-Уфа», что господин Салихов больше не занимает должность заместителя.

«Я искренне благодарна сотрудникам силовых ведомств, которые

пресекли преступную деятельность теперь уже бывшего заместителя

руководителя Гострудинспекции — гражданина Салихова. Сожалею лишь о том, что совершенным преступлением он бросил тень на тех специалистов Гострудинспекции, которые ежедневно и самоотверженно защищают трудовые права, в том числе расследуют несчастные случаи на производстве», — сказала она.

Госпожа Астрелина выразила уверенность, что "своим честным, профессиональным трудом» Гострудинспекция «максимально быстро избавится от негатива, который причинен действиями Салихова».

Идэль Гумеров, Венера Хисамова