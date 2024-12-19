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Коммерсантъ FM
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«Монстра из Мазана» приговорили к 20 годам тюрьмы

Доминик Пелико приговорен к 20 годам тюрьмы

Суд Авиньона признал Доминика Пелико виновным в изнасилованиях при отягчающих обстоятельствах его бывшей супруги Жизель Пелико, которую он накачивал снотворным и разрешал насиловать другим мужчинам на протяжении почти десятилетия. Также Доминик Пелико признан виновным и во всех прочих обвинениях, выдвинутых против него. Прокуратура требовала для 72-летнего обвиняемого 20-летнего срока тюремного заключения. Суд согласился с этим требованием. Об этом сообщают французские и международные средства массовой информации, включая Le Parisien.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Виновными в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах признаны и другие обвиняемые по делу. Всего судья признал виновными по делу «Монстров из Мазана» 51 человека. Вынесение приговоров им продолжается.

Напомним, с 2011 по 2020 год Доминик Пелико подмешивал в пищу жене медикаменты, а когда она теряла сознание, насиловал ее либо приглашал для этого других мужчин. Суд продолжался с сентября текущего года.

Подробнее о деле Доминика Пелико читайте в материале «Монстры из Мазана».

Алена Миклашевская

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