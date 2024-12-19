Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Банковская сфера» и «Лизинг»

«Ъ-СПб» продолжает публиковать имена руководителей ключевых сфер экономики Санкт-Петербурга, возглавивших ежегодный рейтинг наиболее успешных управленцев города.

Победителем в номинации «Банковская сфера»* стал председатель правления ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» Александр Савельев. Второе место получила первый вице-президент, управляющий по Северо-Западному региону, управляющий филиалом Газпромбанка «Северо-Западный» Ольга Драгомирецкая. Третью строчку разделили управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» Антон Кузнецов, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Кольчик и председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» с апреля 2024 года Дмитрий Суховерхов.

*В этом году в рейтинг не включен ВТБ из-за отсутствия регионального управляющего.

В номинации «Лизинг» первое место занял генеральный директор ООО «Интерлизинг» Сергей Савинов. Вторую строчку поделили генеральный директор ГК «Балтийский лизинг» и АО «ГИЛК» Михаил Жарницкий и региональный директор региона «Север» лизинговой компании Carcade Анна Новичкова. Третье место у директора филиала в Санкт-Петербурге ПАО «ЛК "Европлан"» Максима Логвинова.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».