Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Ресторанный бизнес» и «Сфера гостеприимства»

«Ъ-СПб» в своем ежегодном рейтинге лучших топ-менеджеров основных отраслей экономики публикует имена наиболее успешных руководителей в сферах гостеприимства и ресторанного бизнеса, признанных коллегами и конкурентами.

Победителями номинации «Ресторанный бизнес» признали управляющих партнеров ресторанной группы Dreamteam Алексея Бурова и Антона Скакодуба. На втором месте — сооснователи проектов Duoband Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, а на третьем — совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory и других Артем Перук.

Лидером в номинации «Сфера гостеприимства» стала генеральный менеджер отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo Анна Возняк. На второй строчке расположилась генеральный директор гранд-отеля «Европа» Юлия Пашковская, следом — генеральный директор Renartiss Isaakiy St. Petersburg Hotel (ранее — «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель» сети Marriott) Луиза Рахматуллина.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».