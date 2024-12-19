Сочинские энергетики устранили все крупные аварии после непогоды

В Сочи в течение прошедшей ночи энергетики устранили все крупные технологические нарушения, вызванные сложными метеоусловиями. Работы продолжаются на сетях в Медовеевке, где повалило около 40 деревьев, передает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Параллельно сотрудники МУП «Водосток» расчистили открытые и закрытые участки ливневой системы водоотведения в селе Бестужевское. В селе Высокое запустили школьный автобус, на мосту в Семеновке открыли движение. Также открыт временный проезд в Калиновое озеро. В горах курорта расчистка велась всю ночь. Задействовано 74 единицы техники и 126 рабочих.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте восстановили транспортное сообщение с селами, пострадавшими от оползневых процессов. Проблемной точкой остается Семеновка, где продолжается движение грунта.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что курортная инфраструктура не пострадала от непогоды. По его словам, на зимний сезон последствия шторма не повлияют.

Вячеслав Рыжков