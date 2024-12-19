На фоне непогоды в Сочи зарегистрировали 50 ДТП

В результате неблагоприятных погодных условий в Сочи за два дня произошло 50 ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе один ребенок, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта. Ситуация на дорогах усугубилась провалом проезжей части и подтоплениями в различных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во вторник, 17 декабря, в Сочи зарегистрировали 31 ДТП, в четырех из которых пострадали шесть человек. На следующий день, 18 декабря, произошло еще 19 аварий, в двух из которых пострадали трое.

В связи с ухудшением погодных условий ночью 17 декабря на автодороге в сторону села Калиновое Озеро произошел провал проезжей части. Сейчас движение частично восстановили, автомобилисты могут проехать по одной полосе, однако им рекомендуется проявлять осторожность и учитывать возможные задержки.

Также 17 декабря в районе Адлер — Веселое произошло подтопление дороги, что вынудило сотрудников ГАИ временно закрыть движение. В тот же день на улице Банановая подтопило жилой дом. Спасатели провели мониторинг реки Херота, где уровень воды значительно увеличился. Для устранения последствий на месте работали специалисты, которые откачивали воду из затопленных помещений с помощью мотопомпы.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь с 17 на 18 декабря в городе сошли несколько крупных оползней, что привело к повреждению дорожной инфраструктуры в Хостинском и Адлерском районах. В Сочинском национальном парке также обрушился мост через реку Змейка. Сейчас для посещения доступны только нижние водопады, а специалисты и государственные инспекторы продолжают работу по восстановлению пострадавших территорий.

Мария Удовик