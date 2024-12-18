Участок автодороги провалился в Сочи

Ночью 17 декабря в Сочи провалилась проезжая часть на автодороге в сторону села Калиновое Озеро. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сейчас движение частично восстановили. Автомобилисты смогут проехать по одной полосе, однако водителям рекомендуют быть осторожными и учитывать возможные задержки.

В этот же день в результате неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в Сочи, участок дороги в районе Адлер — Веселое подтопило, что вынудило сотрудников ГАИ временно закрыть движение.

Одновременно с этим на улице Банановая в Сочи произошло подтопление жилого дома. Спасатели провели мониторинг реки Херота, где уровень воды значительно возрос. Для устранения последствий на месте работали специалисты, которые с помощью мотопомпы откачивали воду из затопленных помещений. В случаях, когда глубина воды превышала возможности оборудования, спасатели оказывали помощь жителям вручную.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в ночь с 17 на 18 декабря сошли несколько крупных оползней. Пострадала дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах.

Мария Удовик