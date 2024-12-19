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Курултай Башкирии согласовал кандидатуры вице-премьеров

Депутаты Госсобрания Башкирии согласовали кандидатуры на должности первых вице-премьеров и вице-премьеров, внесенные главой региона Радием Хабировым.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Статус первых вице-премьеров сохранят Урал Кильсенбаев и и. о. министра экономического развития Рустам Муратов, ранее занимавшие эти должности.

Вице-премьерами будут назначены руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов, Рустем Газизов, Ирек Сагитов, и. о. министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, и. о. главы регионального минпрома Александр Шельдяев и и. о. министра земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Как сообщал «Ъ-Уфа», правительство Башкирии ушло в отставку после выборов главы региона в сентябре. Члены Кабмина продолжали работать в статусе исполняющих обязанности. 9 сентября господин Хабиров заявил, что намерен предложить на согласование Курултаю кандидатуры премьер-министра и заместителей премьер-министра в короткие сроки, а решения будут приняты «без долгих рассуждений», чтобы «переназначиться — и вперед в бой».

11 декабря Радий Хабиров направил в региональный парламент письмо о согласовании назначения Андрея Назарова премьер-министром, 12 декабря Курултай согласовал кандидатуру.

Наталья Балыкова

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