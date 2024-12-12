Курултай Башкирии согласовал на должность премьер-министра Андрея Назарова

Депутаты Курултая Башкирии согласовали назначение премьер-министром Андрея Назарова. Парламентарии приняли решение единогласно. Кандидатуру премьер-министра накануне внес глава республики Радий Хабиров. После выборов главы региона в сентябре республиканское правительство ушло в отставку, до этого дня члены Кабмина работали в статусе исполняющих обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступая перед депутатами, Андрей Назаров назвал три направления, на которых планирует сфокусировать работу нового состава правительства: сохранение населения, сбережение его здоровья и создание условий для самореализации каждого человека; развитие комфортной и безопасной среды для жизни; формирование новой высокотехнологичной и динамичной экономики.

Наталья Балыкова