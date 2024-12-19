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Несколько автобусов в Пыть-Яхе не вышли на маршруты

В Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 19 декабря не вышли на развозку пассажиров автобус 4 маршрута №1 и автобус по маршруту №10, сообщили в городской администрации.

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Причины их отсутствия на линии не уточняются.

Ранее администрация Пыть-Яха искала нового подрядчика на обслуживание общественного транспорта. ООО «ЗапСибАвто», с которым у мэрии заключен контракт, перестало выполнять свои обязательства, поскольку водители массово написали заявления об увольнении.

Ирина Пичурина

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