В Пыть-Яхе ищут нового автобусного перевозчика из-за увольнения водителей

Администрация Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) ищет нового подрядчика на обслуживание общественного транспорта, следует из сюжета «Пыть-Яхинформ», размещенного в Telegram-канале администрации. ООО «ЗапСибАвто», с которым у мэрии заключен контракт, перестало выполнять свои обязательства, поскольку водители массово написали заявления об увольнении, рассказал журналистам первый заместитель главы Пыть-Яха Олег Иревлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Водители ООО «ЗапСибАвто» массово не вышли на работу 30 сентября. Тогда администрация города получила информацию о том, что работники предприятия не получают зарплату за выполнение своих обязанностей, рассказал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Горбунов. По его словам, задержек по оплате перевозок со стороны мэрии нет, а проблемы вызваны некачественным руководством и принятием решений в компании. В администрации города была сформирована рабочая группа, чтобы не допустить транспортный коллапс в городе, отдельно был организован подвоз детей к школам из микрорайона №9 Черемушки и микрорайона №7 Газовиков.

По информации «Пыть-Яхинформ», в город были направлены автобусы из Сургута, которые временно обеспечивают работу общественного транспорта. В Telegram-канале администрации опубликовано расписание автобусов, согласно которому 3 октября на линию впервые за долгое время выйдут девять автобусов, которые будут курсировать по семи маршрутам. В предыдущие несколько дней, согласно опубликованным расписаниям, в городе работал один автобус.

Управляющий ООО «Запсибавто» Хаким Муратов сообщил «Ъ-Урал», что вопрос с водителями уже решен и автобусы предприятия вышли на линию, о поисках нового подрядчика ему не известно.

Напомним, в сентябре водители ООО «ЗапСибАвто» объявили о забастовке, прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку соблюдения трудового законодательства компанией, а СКР возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплат. В конце июля этого года УФАС по Тюменской области включил организацию в реестр недобросовестных поставщиков, в качестве причины значится «расторжение контракта в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта». 9 сентября компания сообщила с помощью «Федресурса» о намерении подать заявление на банкротство.

Анна Капустина