Анджей Дуда: отправка польских военных на Украину — предмет для разговора
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможная отправка военнослужащих национальной армии на Украину может стать предметом для разговора. Он подчеркнул, что пока эти вопросы не обсуждались. До этого премьер-министр Польши Дональд Туск отвергал вероятность подобного развития событий.
Президент Польши Анджей Дуда
Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters
«Это тема для разговора»,— ответил господин Дуда на вопрос радиостанции RMF FM по поводу потенциального присутствия на Украине польских военных в рамках миротворческой миссии.
Политик добавил, что «абсолютно фундаментальным вопросом» в этой связи остается безопасность самой Польши. «Если бы дошло до какого-либо прекращения огня... первостепенное значение будет иметь защита нашей территории как территории восточного фланга (Североатлантического.— "Ъ") альянса, страховка нас и наших союзников»,— уточнил господин Дуда (цитата по «РИА Новости»).
Ранее стало известно, что президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе обсудили вопрос о возможном размещении на украинской территории иностранного воинского контингента.
В начале декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Госпожа Каллас предположила, что Евросоюз мог бы «сыграть свою роль», если стороны украинского конфликта достигнут соглашения о прекращении огня. Вместе с тем еврокомиссар подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной». Похожую точку зрения высказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, оценивая перспективы урегулирования, высказал мнение, что на определенном этапе для этого могут понадобиться миротворцы из европейских стран. Министры обороны Италии и ФРГ Гуидо Крозетто и Борис Писториус также заявляли, что их страны могут принять участие в миротворческой миссии на Украине.
Подробнее о европейских инициативах — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».