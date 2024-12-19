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Коммерсантъ FM
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Блинкен: Украина будет в НАТО, но договориться с Россией сложно

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине возможно только при условии соблюдения требований Вашингтона и Киева. В то же время он заявил, что Вашингтон допускает продуктивность будущих обсуждений с Москвой при администрации избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По словам господина Блинкена, США направили на помощь Киеву $100 млрд, большую часть израсходовали на свой военно-промышленный комплекс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Jeenah Moon, Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Jeenah Moon, Reuters

«Возможно, мы находимся в точке, где такие (американо-российские.— "Ъ") обсуждения могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие консультации. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине»,— сказал господин Блинкен на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке (цитата по «РИА Новости»).

Госсекретарь при этом утверждал, что Москва «не показала готовности к серьезному обсуждению» этого вопроса с уходящей администрацией Белого дома. По его словам, любое прекращение огня «было бы хорошим развитием событий», но должно подразумевать гарантии и обязательства для Киева. Господин Блинкен подчеркнул, что, несмотря на решение президента Джо Байдена об ударах американским вооружением по России, США продолжают поддерживать Украину с учетом существующих рисков эскалации, поскольку Вашингтону не нужен конфликт с ядерной державой.

На этом фоне Энтони Блинкен отметил, что в перспективе обеспечить безопасность Украины можно не только благодаря ее потенциальному членству в Организации Североатлантического договора (НАТО). «Нам нужно гарантировать тем или иным образом, и есть разные возможности добиться этого, что у Украины имеется все необходимое, чтобы сдерживать любого рода агрессию»,— заявил госсекретарь (цитата по ТАСС).

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиции Украины на возможных переговорах с Россией могут быть ослаблены в случае отступления Вашингтона от заявлений о поддержке Киева. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркивал, что вопрос о возможных переговорах, а также их сроках должны решать в Киеве без внешнего давления.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть готовым пойти на компромисс с Россией для скорейшего урегулирования конфликта. По мнению республиканца, украинские власти не должны стремиться к возвращению контроля над территориями, находящимися под контролем российских вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин летом этого года обозначил условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинских сил из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие странами Запада санкций и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».

Фотогалерея

Кадры и события СВО за декабрь 2024 года

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Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

Фото: Минобороны РФ

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Фото: @RKadyrov_95

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

Фото: @KambulovaSvetlana

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

Фото: Минобороны РФ

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Фото: @RKadyrov_95

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

Фото: @KambulovaSvetlana

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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