Блинкен: Украина будет в НАТО, но договориться с Россией сложно

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине возможно только при условии соблюдения требований Вашингтона и Киева. В то же время он заявил, что Вашингтон допускает продуктивность будущих обсуждений с Москвой при администрации избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По словам господина Блинкена, США направили на помощь Киеву $100 млрд, большую часть израсходовали на свой военно-промышленный комплекс.

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Фото: Jeenah Moon, Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Jeenah Moon, Reuters

«Возможно, мы находимся в точке, где такие (американо-российские.— "Ъ") обсуждения могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие консультации. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине»,— сказал господин Блинкен на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке (цитата по «РИА Новости»).

Госсекретарь при этом утверждал, что Москва «не показала готовности к серьезному обсуждению» этого вопроса с уходящей администрацией Белого дома. По его словам, любое прекращение огня «было бы хорошим развитием событий», но должно подразумевать гарантии и обязательства для Киева. Господин Блинкен подчеркнул, что, несмотря на решение президента Джо Байдена об ударах американским вооружением по России, США продолжают поддерживать Украину с учетом существующих рисков эскалации, поскольку Вашингтону не нужен конфликт с ядерной державой.

На этом фоне Энтони Блинкен отметил, что в перспективе обеспечить безопасность Украины можно не только благодаря ее потенциальному членству в Организации Североатлантического договора (НАТО). «Нам нужно гарантировать тем или иным образом, и есть разные возможности добиться этого, что у Украины имеется все необходимое, чтобы сдерживать любого рода агрессию»,— заявил госсекретарь (цитата по ТАСС).

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиции Украины на возможных переговорах с Россией могут быть ослаблены в случае отступления Вашингтона от заявлений о поддержке Киева. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркивал, что вопрос о возможных переговорах, а также их сроках должны решать в Киеве без внешнего давления.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть готовым пойти на компромисс с Россией для скорейшего урегулирования конфликта. По мнению республиканца, украинские власти не должны стремиться к возвращению контроля над территориями, находящимися под контролем российских вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин летом этого года обозначил условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинских сил из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие странами Запада санкций и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».