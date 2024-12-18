АТР распределила $1,3 млн помощи действующим теннисистам

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отчиталась о первых итогах исполнения новой программы Baseline, направленной на дополнительную финансовую поддержку теннисистов, входивших по итогам 2023 года в число 250 лучших мирового рейтинга. В общей сложности по схеме, в которой предусматриваются различные нюансы, прежде всего — место в рейтинге, между 26 спортсменами было распределено $1,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Минимальный уровень доходов для игроков из топ-100 был определен в $300 тыс., для теннисистов, занимающих места с 101-го по 175-е,— $150 тыс., а с 176-го по 250-е — $75 тыс. Спортсменам, которые в течение сезона заработали меньше, была произведена компенсация в соответствии с их положением в классификации АТР. Уже объявлено, что в 2025 году шкала минимальных доходов игроков из топ-250 будет выглядеть иначе — $300 тыс., $200 тыс. и $100 тыс. соответственно, причем для получения компенсации спортсмен должен будет участвовать не менее чем в 15 официальных турнирах.

Новые действия АТР носят принципиальный характер. «По сути, с началом практической реализации этой программы меняется система взаимоотношений АТР с игроками. Она становится симбиозом традиционных для профессионального тенниса отношений между спортсменами как независимыми подрядчиками, вступающими в отношения с турнирами, и гарантированного дохода, присущего лигам в командных видах спорта»,— считает известный теннисный функционер, член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко.

Евгений Федяков