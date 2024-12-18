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В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов

В центральной части Екатеринбурга, на ул. 8 марта, с рельсов сошел трамвай №10, заблокировав движение для других трамваев, передает портал Е1. Аварийные службы уже отправлены на место происшествия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из-за аварии остановлено движение трамваев №1, 10, 12, 15, 17 со стороны ул. Куйбышева и ул. 8 Марта, пассажиры не могут дождаться транспорта.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге на перекрестке улиц Донбасская — Машиностроителей на Уралмаше сошел с рельсов трамвай маршрута №8, в октябре аналогичный случай произошел с трамваем №5 из-за камней на путях.

Ирина Пичурина

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