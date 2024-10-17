На Уралмаше образовалась пробка из-за сошедшего с рельсов трамвая

В Екатеринбурге на остановке «Педуниверситет» на Уралмаше трамвай №5 сошел с рельсов, из-за чего образовалась пробка в сторону центра, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным очевидцев, на путях оказались камни, пассажиры почувствовали сильную вибрацию. В момент аварии в вагоне было не очень много людей, половина мест была свободна и никто не пострадал. Аварийные службы уже выехали на устранение последствий ДТП — на путях повреждено асфальтовое покрытие.

Напомним, в прошлом году на Уралмаше сошел с рельсов трамвай №6 — авария произошла в районе трамвайного кольца недалеко от конечной остановки.

Ирина Пичурина