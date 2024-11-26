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На Уралмаше трамвай сошел с рельсов

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Донбасская — Машиностроителей на Уралмаше сошел с рельсов трамвай маршрута №8, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным мэрии, он сошел с рельсов обеими тележками, на месте происшествия работают аварийные службы, пострадавших нет. Наблюдается задержка трамваев №6, 8, 19, 23 в сторону остановки «Машиностроителей».

Кроме того, в 7:40 задержано движение трамваев №1, 3, 10, 15, 17 по ул. Радищева в сторону ул. 8 Марта из-за вагона трамвая №1, у которого был неисправный генератор.

Напомним, в октябре на остановке «Педуниверситет» на Уралмаше трамвай №5 сошел с рельсов, из-за чего образовалась пробка в сторону центра. По данным очевидцев, на путях оказались камни.

Ирина Пичурина

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