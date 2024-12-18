В Тюменской области мигрантам запретили работать с детским питанием и табаком

В Тюменской области с 1 марта 2025 года ограничили возможные сферы деятельности иностранных граждан, работающих по патенту. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документу, иностранных граждан нельзя будет привлекать к деятельности по производству детского питания и диетических продуктов, торговле табачными изделиями в специализированных магазинах, перевозке пассажиров в общественном транспорте, такси и арендованных легковых автомобилях, перевозки в автомобильном грузовом транспорте. Постановление вступает в силу с 1 января, субъектам дается два месяца, чтобы привести свою деятельность в соответствие с ним. Помимо этого, с 1 января 2025 года в патентах на работу, выданных иностранным гражданам, будет указана специальность владельца патента, постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.

В Тюменской области с 2021 года действовал запрет на работу иностранных граждан в такси и общественном транспорте, который ежегодно продляли. В ноябре на прямой линии губернатор региона Александр Моор сообщил, что в регионе планируется ужесточить требования к трудовым мигрантам. Помимо этого, с с января 2025 года в регионе стоимость патента для специалистов из других стран вырастет с 7,6 тыс. руб. в месяц до 9,3 тыс. руб. в месяц.

Анна Капустина