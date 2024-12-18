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Коммерсантъ FM
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В футбольном клубе «Химки» сменился гендиректор

Николай Оленев покидает должность генерального директора футбольного клуба «Химки». Пресс-служба команды сообщила, что на его место назначили Дмитрия Брехова, который раньше работал заместителем гендиректора.

Господин Оленев входил в оргкомитет по проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также чемпионатов по другим видам спорта — хоккею, конькобежному спорту и стендовой стрельбе. В «Химки» господин Оленев пришел в сентябре 2022 года. Во время его руководства команда вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Рад возможности трудиться на благо ФК "Химки" в новом качестве. В ближайших планах — поступательное развитие команды и клуба, оптимизация внутренних процессов, рост спортивных результатов и усиление инфраструктуры»,— прокомментировал свое назначение Дмитрий Брехов. Новый гендиректор уточнил, что после Нового года футболисты отправятся на сборы в Турцию.

Сейчас «Химки» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ. По итогам 18 туров команда набрала 16 очков. Последний матч прошел 8 декабря — «Химки» сыграли с московским «Динамо». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

Подробнее о клубе «Химки» — в публикации «Ъ» «За неуплату отключили вводы».

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