Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка

Суд принял сторону Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в деле о размещении Альфа-банком рекламы вклада, на которую поступили жалобы. Банк не согласился с решением ФАС о размещении контррекламы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Упомянутая реклама в 2023 году транслировалась на цифровых рекламных конструкциях в нескольких регионах, а также по радио. В ней говорилось, что у Альфа-банка «лучшая в стране ставка» по вкладу — 15%. Однако, по данным антимонопольного ведомства, на тот момент другие банки также размещали предложения «с равными или более высокими ставками».

ФАС признала рекламу недостоверной, оштрафовала банк и выдала ему предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Альфа-банк предоставил отчет об исполнении предписания. В сентябре 2024 года ФАС направила в Арбитражный суд Москвы иск с требованием обязать банк разместить за свой счет контррекламу.

Суд удовлетворил иск регулятора. По решению суда Альфа-банк должен указать, что ФАС признала рекламу вклада недостоверной. Контрреклама должна транслироваться в эфире «Русского радио» и радио «Монте-Карло» в течение семи дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм. Также контррекламу должны показать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске десять раз в сутки на десяти цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение семи дней подряд.

О тратах банков на рекламу — в материале «Ъ» «У банков нашли основную деятельность».