Генпрокуратура России обвинила компанию Recorded Future с штаб-квартирой в американском штате Массачусетс в сборе данных о российской армии. Надзорное ведомство признало деятельность организации нежелательной на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bizuayehu Tesfaye / AP Фото: Bizuayehu Tesfaye / AP

Генпрокуратура утверждает, что Recorded Future (признана нежелательной в России) дает украинским войскам доступ к программам, которые используются для подготовки и проведения «наступательных информационных операций против России». По данным ведомства, организация взаимодействует с ЦРУ США и разведслужбами других стран. «Обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Recorded Future (признана нежелательной в России) основана в 2019 году. Ее филиалы действуют в Великобритании, Сингапуре, Швеции и Японии. По данным Генпрокуратуры, финансируется американскими корпорациями. Компания предоставляет услуги по поиску, обработке и аналитике данных.

Recorded Future (признана нежелательной в России) основана шведско-американским ученым Кристофером Альбергом. Компания разработала сервис по выявлению потенциальных киберугроз в реальном времени. По официальной информации, работает с правительствами 45 стран. В компании работает больше 1 тыс. сотрудников, доход составляет $300 млн. Осенью 2024 года MasterCard купила компанию за $2,65 млрд.