Аренда дорожает быстрыми темпами

Средний размер ставок аренды складских площадей в Москве и Подмосковье по итогам 2024 года вырастет не только из-за острого дефицита такой недвижимости, но и из-за удорожания строительства, говорится в обзоре консалтинговой компании IBC Real Estate. Издержки девелоперов увеличиваются из-за высокой стоимости заемного финансирования, строительства и дефицита рабочей силы, поясняют консультанты. По их оценкам, к концу текущего года средневзвешенная ставка аренды складов в Москве и области составит 12,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 44% больше год к году.

По словам руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина, тренд продолжится и в 2025 году. Тем не менее по мере стабилизации спроса, увеличения объема предложения рост ставок будет проходить более умеренными темпами, говорит эксперт. Так, по его прогнозам, арендная ставка складской недвижимости в 2025 году вырастет на 12% год к году, до 14 тыс. руб. за 1 кв. м.

София Мешкова