За сутки в Сочи израсходовали более 400 тонн противогололедных материалов

В Сочи муниципальные, краевые и федеральные дорожные службы израсходовали за последние сутки более 440 тонн противогололедных материалов и задействовали 80 единиц техники, в том числе 66 комбинированных дорожных машин (КДМ). В работе задействовали 121 дорожного рабочего, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В горном кластере расчищают дороги и тротуары 129 специалистов и 80 единиц техники, из которых 70 — это комбинированные дорожные машины. В воскресенье специалисты использовали свыше 170 тонн противогололедных материалов.

В Адлерском районе на улице Банановой шквалистый ветер повредил облицовку фасада трехэтажного здания, однако пострадавших нет. Управляющая компания уже приступила к восстановительным работам.

Городская инженерная и транспортная инфраструктура функционирует в штатном режиме, хотя отмечается подъем уровня воды в реках, без выхода из берегов. На некоторых дорогах наблюдается локальное скопление воды. В связи с ухудшением погодных условий по распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы перевели на круглосуточный режим работы.

По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 декабря. Ожидаются ливни и усиление ветра на побережье до 20–23 м/с, а в горах — снегопады. Также возможен резкий подъем уровня рек и угроза схода лавин на высоте выше 1 тыс. м над уровнем моря.

«Ъ-Сочи» писал, что за прошедшие сутки на курорте выпало 45 мм осадков, в Адлере — 32 мм, а на Красной Поляне — 34 мм. Усиление ветра фиксировали в Анапе — до 27 м/с.

Мария Удовик