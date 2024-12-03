Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура начала проверку после нападения собак на жителей Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после информации в СМИ о нападении бездомных собак на женщину с ребенком, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 25 ноября вблизи Нижнетагильского педагогического колледжа №2. Отогнать собак помогли случайные прохожие. Прокуратура установит, заключен ли муниципальный контракт администрацией города на отлов безнадзорных животных и проверит, как выполняются условия контракта подрядной организацией при его наличии.

По данным агентства «Между строк», мама ребенка рассказала, что количество животных увеличивается — по 9-му поселку бегают 15 больших собак, при этом там ходят учащиеся школы и колледжа.

Напомним, в июне на улице Герцена в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько детей во время прогулки встретили бездомных собак и начали убегать, однако агрессивное животное укусило ребенка. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...