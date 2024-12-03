Прокуратура начала проверку после нападения собак на жителей Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после информации в СМИ о нападении бездомных собак на женщину с ребенком, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Инцидент произошел 25 ноября вблизи Нижнетагильского педагогического колледжа №2. Отогнать собак помогли случайные прохожие. Прокуратура установит, заключен ли муниципальный контракт администрацией города на отлов безнадзорных животных и проверит, как выполняются условия контракта подрядной организацией при его наличии.
По данным агентства «Между строк», мама ребенка рассказала, что количество животных увеличивается — по 9-му поселку бегают 15 больших собак, при этом там ходят учащиеся школы и колледжа.
Напомним, в июне на улице Герцена в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько детей во время прогулки встретили бездомных собак и начали убегать, однако агрессивное животное укусило ребенка. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.