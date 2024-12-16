Небензя: Россию не устроит заморозка конфликта и участие НАТО в урегулировании

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва категорически отвергает предложения о заморозке конфликта на Украине и участии НАТО в урегулировании ситуации. Заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в зоне конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Хотели бы вновь напомнить о том, что никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить»,— сказал российский постпред (цитата по ТАСС).

Господин Небензя отметил, что в Москве понимают, что целью призывов о заморозке является стремление союзников Киева предоставить ему «столь необходимую передышку на поле боя». «Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими... угрозу для России»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Постпред России при ООН подчеркнул, что РФ не допустит участия НАТО в процессе урегулирования, и назвал альянс частью проблемы. «Альянс и перспективы членства Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения»,— заявил Василий Небензя.

По его словам, нежелание Украины двигаться к миру проявилось в отказе от предложения Венгрии провести обмен пленными в рамках прекращения огня на Рождество.