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Главу Артемовского Константина Трофимова оставили под стражей

Артемовский городской суд в Свердловской области постановил оставить под стражей главу Артемовского городского округа Константина Трофимова, который обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления), сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Константин Трофимов

Константин Трофимов

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

Константин Трофимов

Фото: Алексей Буров, Коммерсантъ

Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей было рассмотрено судом 16 декабря — главе Артемовского продлили срок до 18 февраля 2025 года. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, в сентябре Константина Трофимова задержали прямо на своем рабочем месте. По предварительным данным, он получал деньги от руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП), в том числе, по данным «Ъ-Урал», от руководителей МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания). На суде он свою вину не признал.

Ирина Пичурина

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