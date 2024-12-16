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Главе СК РФ доложат о нарушении прав дольщиков и супруги участника СВО в Марий Эл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после обращения о нарушении прав дольщиков в поселке Медведево в Марий Эл. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В приемную Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» обратилась супруга участника СВО из Марий Эл. Женщина сообщила, что в 2022 году она приобрела квартиру в многоквартирном доме на ул. Чехова в поселке Медведево. Застройщиком выступала «Медведевская строительная компания». Срок сдачи дома в эксплуатацию был установлен на 1 квартал 2023 года.

Жительница Марий Эл рассказала, что строительные работы в доме не ведутся, а в отношении директора организации с июля 2024 года ведется процедура наблюдения для признания его банкротом. Имущество компании, в том числе многоквартирный дом, арестовано.

В СУ СК России по Республике Марий Эл по данному факту проводится процессуальная проверка.

Глава СК РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Марий Эл Александру Рычкову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

По информации портала Rusprofile, «Медведевская строительная компания» находится в процессе банкротства. В 2023 году выручка организации составила 125 тыс. руб.

Диана Соловьёва

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