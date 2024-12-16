Суд на Урале повторно вынес приговор за доведение до самоубийства студента

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вновь вынес обвинительный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в доведении до самоубийства 19-летнего студента, грабеж, вымогательство, кражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд признал виновными Данила Пономарева, Эльнару Абзалову и Елизавету Овчинникову по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью человека), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Данила Пономарева приговорили к восьми годам, Эльнару Абзалову к десяти годам шести месяцам, Елизавету Овчинникову к девяти годам шести месяцам. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным прокураторы, молодые люди с марта по май 2021 года преследовали 19-летнего студента, вымогая у него деньги. Они применяли к нему физическое насилие, прижигая руку сигаретой, высказывали угрозы, унижали его достоинство, устроили поджог в его квартире и похитили стиральную машину. За несколько часов до самоубийства заставили потерпевшего оформить микрокредиты. В результате он покончило с собой в их присутствии в ночь на 7 мая 2021 года в доме на ул. Бакинских Комиссаров.

«Помимо этого, осужденные в отношении еще двух потерпевших совершили ряд имущественных преступлений, похитив принадлежащее им имущество»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В прошлом году Орджоникидзевский районный суд уже признавал молодых людей виновными, они получили сроки от 9 до 11 с половиной лет. Однако апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение.

Анастасия Лесникова