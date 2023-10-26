В Екатеринбурге трех человек осудили за доведение студента до самоубийства

В Екатеринбурге вынесли приговор трем молодым людям, которые довели до самоубийства 19-летнего студента. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что их также судили за грабеж, вымогательство и кражу.

По данным следствия, Данил Пономарев, Эльнара Абзалова и Елизавета Овчинникова в марте 2021 года преследовали 19-летнего студента, вымогая у него деньги. Они применяли в отношении него физическое насилие, в том числе прижигали руку зажженной сигаретой, устроили поджог в квартире студента, унижали и угрожали ему. Обвиняемые также оказывали давление на его друзей, у одного из которых вымогали деньги в счет "долга" потерпевшего.

Студент совершил самоубийство 7 мая 2021 года в доме на ул. Бакинских Комиссаров. За несколько часов до этого обвиняемые принуждали его оформить микрокредиты.

Вину по делу о доведении до самоубийства они не признали, а по остальным эпизодам признали в полном объеме. По итогу Орджоникидзевский райсуд приговорил Данила Пономарева к девяти годам колонии, Эльнару Абзалову — к 11 годам и шести месяцам, а Елизавету Овчинникову — к 10 годам и шести месяцам.

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