В Башкирии заключили контракт на аренду 56 дорожных камер

ООО «НПО ИТС» и Центр организации дорожного движения Башкирии заключили договор на аренду комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД стоимостью 1,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В рамках договора «НПО ИТС» установит и настроит 56 единиц оборудования на перекрестках Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и Октябрьского. Комплексы будут фиксировать нарушения скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, правила пользования ремнями безопасности и использование телефона за рулем. Они также смогут распознавать типы транспортных средств и государственные номера, включая иностранные, отметили в компании.

Комплексы будут интегрированы с системой «Паутина» для оперативно-розыскных мероприятий и единой цифровой платформой для онлайн-передачи данных о транспортных потоках в центры управления дорожным движением. Генеральный директор «НПО ИТС» Вячеслав Смирнов отметил, что компания уже имеет опыт работы в регионе и планирует повысить эффективность контроля за дорожным движением.

В октябре, как сообщал «Ъ-Уфа», ФАС России приостановило отбор арендодателя комплексов. Жалобу в ведомство направило ПАО «Мегафон». Заявитель отмечал, что заказчик грубо нарушил положения закона «О контрактной системе», установив необоснованные и ограничивающие конкуренцию требования к участникам закупок. Жалоба была признана обоснованной. Заказчику было предложено внести изменения в закупочную документацию и продлить время для рассмотрения заявок. Согласно протоколу подведения итогов, после приостановки и возобновления торгов участие в них приняло только «НПО ИТС», предложив исполнить контракт по начальной цене.

ООО «Научно производственное объединение "Интеллектуальные технические системы"», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в апреле 2020 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания является крупным российским разработчиком и интегратором в сфере ИТС. В 2023 году при выручке 2,19 млрд руб. чистая прибыль ООО составила 789,7 млн руб. 50% в уставном капитале компании через ООО «Траст» владеет Вячеслав Смирнов, аналогичная доля — в собственности ООО «Квантум инвест», учредителями которого являются несколько физических и юридических лиц (50% — у Виталия Южилина).

Булат Баширов