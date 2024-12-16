Аэропорт Сочи украсили к Новому году экологичными декорациями

В преддверии новогодних праздников Международный аэропорт Сочи украсили декорациями из переработанных материалов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В рамках новогодней подготовки в аэропорту курорта специалисты установили двух больших снеговиков в полигональном стиле из гофрокартона. Фигуры установили в секторах A и B, а также в секторе C.

Из того же материала вокруг снеговиков установили «снежные хлопья». В кафе и ресторанах поставили различные елки. В общей сложности для оформления использовали 300 кг картона, который после праздников переработают.

В Лазаревском и Адлерском районах Сочи откроют новогодние ярмарки. В декабре на курорте откроют елочные базары. Специалисты определили 22 площадки для продажи хвойных деревьев.

На федеральной территории Сириус в преддверии Нового года установят 22 декабря первую в России математическую елку. Хвойное дерево высотой в 16 м украсят новогодними шариками с изображением математических символов. Огоньки на ней зажгут, только если гости праздника смогут решить уравнение. Его подготовили педагоги «Сириуса».

«Ъ-Сочи» писал, что на курорт прибыли около 500 семей из ДНР и ЛНР для новогоднего отдыха. Для гостей города подготовили культурную и познавательную программу.

Мария Удовик