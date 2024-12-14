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В Сириусе появится елка для математиков

Первая в России математическая елка откроется на федеральной территории Сириус 22 декабря. В этот же день Сириус отметит день города, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Елка высотой в 16 метров будет украшена новогодними шариками с изображением математических символов. Огоньки на ней зажгутся только если гости праздника смогут решить уравнение. Его подготовили педагоги «Сириуса».

Мероприятие пройдет на Медальной площади Олимпийского парка.

Как объяснили в администрации, математика - одно из ключевых направлений «Сириуса». Именно она легла в основу создания Образовательного центра почти 10 лет назад. Сегодня на федеральной территории создан Математический центр и строится первый Математический музей, где будут собраны научные материалы по этой дисциплине.

Александра Каверина

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