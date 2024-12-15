В Сочи на новогодний отдых прибыли около 500 семей из ДНР и ЛНР

В Сочи прибыли около 500 семей из ДНР и ЛНР для новогоднего отдыха,сообщил глава города Андрей Прошунин. Этот проект реализован совместно Министерством обороны РФ, фондом «Своих не бросаем» и меценатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Для гостей подготовлена культурная и познавательная программа. Дети и родители смогут ознакомиться с достопримечательностями Сочи, его историей и туристическими маршрутами. Особое внимание уделят роли города в годы Великой Отечественной войны, когда он стал городом-госпиталем.

«Дети и родители познакомятся с достопримечательностями и туристическими маршрутами, с историей Сочи, который в годы Великой Отечественной войны стал городом-госпиталем. Сохраняя историческую память, он выполняет важнейшие задачи и сегодня — регулярно принимает на оздоровление и реабилитацию Защитников Отечества и мирных жителей новых и приграничных территорий»,— написал мэр Сочи в Telegram-канале.

Лия Пацан