Приставы за два года приостановили взыскание 1,2 млн долгов участников СВО

С 2022 года судебные приставы приостановили взыскание более 1,2 млн долгов с участников военной операции на Украине, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на заседании президиума совета законодателей при Федеральном собрании.

Во время своего выступления министр затронул меры поддержки участников СВО. Он напомнил, что закон позволяет приостановить исполнительное производство (за исключением алиментов, возмещения вреда в связи со смертью кормильца) на период призыва должника на военную службу.

«Данная мера уже работает, за период проведения СВО приостановлено более 1,2 млн исполнительных производств»,— сказал господин Чуйченко (цитата по ТАСС).

В Федеральной службе судебных приставов говорили, что приставы заморозили взыскание более 110 млрд руб. долгов с 1,2 млн военнослужащих. Также за девять месяцев текущего года права на неприкосновенность минимального размера дохода реализуются в рамках почти 1 млн исполнительных производств более чем на 290 млрд руб.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. долгов по просроченным кредитам для участников военной операции. Мерой поддержки могут воспользоваться мобилизованные, призывники, а также военные, заключившие контракт после 1 декабря на срок более года.

О выплатах участникам военной операции — в материале «Ъ» «Военный контракт снова растет в цене».