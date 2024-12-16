Зоопарк в Уфе планируют разместить на 4,7 га в парке Лесоводов

Мэрия Уфы разрешила Горзеленхозу изменить вид разрешенного использования участка в парке Лесоводов Башкирии на «цирки и зверинцы». Площадь земель с видом разрешенного использования «памятники природы» — 47,7 га, кадастровая стоимость — 72 тыс. руб. Как следует из спутниковой карты, участок граничит с вольерным хозяйством Горзеленхоза, в настоящее время он занят лесами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

Концепция создания современного зоопарка на территории парка имени Лесоводов обсуждается с марта этого года. 12 декабря, выступая перед депутатами Курултая с ежегодным посланием глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил намерение построить зверинец на месте «существующих вольеров», где, по его словам «будет эстетично, красиво, а главное — животные будут содержатся в достойных условиях».

Наталья Балыкова