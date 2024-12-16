«На переходный период все остается как есть»

Турция рассчитывает контактировать с Ираном и Россией для решения проблем в Сирии. Анкара постарается сделать так, чтобы это было выгодно всем сторонам без конфликтов, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Тем временем в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что часть сотрудников загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву спецрейсом Минобороны. А Великобритания объявила о выделении 50 млн фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи ближневосточному государству. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич отмечает, что внимание к ситуации в Сирии сейчас приковано во многих странах и по разным причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Попытка анализировать будущее Сирии сегодня сродни гаруспиции — гаданию древних римлян на органах жертвенных животных. Мало того что мы не понимаем, какая сила в конце концов возглавит страну. Но закончилась ли фаза вооруженного противостояния или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но если судить по словам лидера оппозиции Ахмеда аш-Шара, то да.

Бывший джихадист, быстро отказавшийся от своей подпольной клички «аль-Джулани», теперь активно раздает интервью западным медиа и пытается транслировать, что он контролирует ситуацию и хочет как можно скорее приступить к строительству новой Сирии, которая, по его словам, будет заниматься восстановлением экономики и строительством гражданских институтов власти. «За кулисами есть много решений, о которых мы расскажем позже. То, что произошло, не было совпадением, мы готовились к этому годами. У нас есть проработанные планы по преодолению всех кризисов и развития Сирии»,— говорит он. Впрочем, по данным источников, близких в новому руководству, несмотря на подготовку, сейчас идут консультации относительно формата переходного правительства и таких краеугольных принципов, как устройство политической системы. Будет ли страна президентской или парламентской республикой?

Кстати, эти вопросы обсуждают не только в Дамаске, но и в Анкаре. В конце прошлой недели там побывал госсекретарь США Энтони Блинкен и по итогам встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что у США и Турции есть общее видение будущего Сирии. И дальше высказал набор банальных фраз про инклюзивность, а также гендерные и национальные права. Все это, конечно, прекрасно, но регион и мир интересует другое. Насколько новое руководство Дамаска будет зависеть от Анкары? Каковы будут его отношения с Ираном и Израилем? Сможет ли новая власть контролировать своих же бойцов? Какая судьба ждет российские военные базы на Средиземноморском побережье?

Проблема боевиков, кстати, особенно волнует Иорданию. Об этом мало говорится, но в Аммане очень опасаются, что как только Дамаск откажется от услуг джихадистского интернационала, сражавшегося вместе с оппозицией, эти «солдаты исламистской удачи» могут двинуть в соседнее Хашимитское Королевство. Там, конечно, мир и порядок, но мы ведь понимаем, насколько эти термины условны в небогатых государствах Ближнего Востока.

Зато куда оптимистичнее выглядит сегодня ситуация с российскими базами. Несмотря на все предубеждения, Россия для победившей оппозиции не принципиальный противник.

Более того, сохранение воинского контингента в Тартусе и в Латакии успокаивает проживающее там алавитское меньшинство, которое опасается, что сунниты начнут мстить им за нарушения прав человека в годы правления Асадов.

Скорее всего, на переходный период все остается как есть, а дальше, как говорят новые власти, сирийский народ решит. Судя по планам и анонсам, решать сирийцы начнут где-то в марте-апреле 2025 года. Если, конечно, по пути не свалятся в очередной этап братоубийственной гражданской войны.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич