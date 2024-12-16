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Коммерсантъ FM
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«На переходный период все остается как есть»

Михаил Гуревич — о будущем Сирии после смены власти

Турция рассчитывает контактировать с Ираном и Россией для решения проблем в Сирии. Анкара постарается сделать так, чтобы это было выгодно всем сторонам без конфликтов, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Тем временем в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что часть сотрудников загранпредставительств в Дамаске эвакуированы в Москву спецрейсом Минобороны. А Великобритания объявила о выделении 50 млн фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи ближневосточному государству. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич отмечает, что внимание к ситуации в Сирии сейчас приковано во многих странах и по разным причинам.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Попытка анализировать будущее Сирии сегодня сродни гаруспиции — гаданию древних римлян на органах жертвенных животных. Мало того что мы не понимаем, какая сила в конце концов возглавит страну. Но закончилась ли фаза вооруженного противостояния или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но если судить по словам лидера оппозиции Ахмеда аш-Шара, то да.

В каких условиях живут сирийцы после свержения режима Башара Асада

Бывший джихадист, быстро отказавшийся от своей подпольной клички «аль-Джулани», теперь активно раздает интервью западным медиа и пытается транслировать, что он контролирует ситуацию и хочет как можно скорее приступить к строительству новой Сирии, которая, по его словам, будет заниматься восстановлением экономики и строительством гражданских институтов власти. «За кулисами есть много решений, о которых мы расскажем позже. То, что произошло, не было совпадением, мы готовились к этому годами. У нас есть проработанные планы по преодолению всех кризисов и развития Сирии»,— говорит он. Впрочем, по данным источников, близких в новому руководству, несмотря на подготовку, сейчас идут консультации относительно формата переходного правительства и таких краеугольных принципов, как устройство политической системы. Будет ли страна президентской или парламентской республикой?

Кстати, эти вопросы обсуждают не только в Дамаске, но и в Анкаре. В конце прошлой недели там побывал госсекретарь США Энтони Блинкен и по итогам встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что у США и Турции есть общее видение будущего Сирии. И дальше высказал набор банальных фраз про инклюзивность, а также гендерные и национальные права. Все это, конечно, прекрасно, но регион и мир интересует другое. Насколько новое руководство Дамаска будет зависеть от Анкары? Каковы будут его отношения с Ираном и Израилем? Сможет ли новая власть контролировать своих же бойцов? Какая судьба ждет российские военные базы на Средиземноморском побережье?

Россия решает базовые вопросы

Проблема боевиков, кстати, особенно волнует Иорданию. Об этом мало говорится, но в Аммане очень опасаются, что как только Дамаск откажется от услуг джихадистского интернационала, сражавшегося вместе с оппозицией, эти «солдаты исламистской удачи» могут двинуть в соседнее Хашимитское Королевство. Там, конечно, мир и порядок, но мы ведь понимаем, насколько эти термины условны в небогатых государствах Ближнего Востока.

Зато куда оптимистичнее выглядит сегодня ситуация с российскими базами. Несмотря на все предубеждения, Россия для победившей оппозиции не принципиальный противник.

Более того, сохранение воинского контингента в Тартусе и в Латакии успокаивает проживающее там алавитское меньшинство, которое опасается, что сунниты начнут мстить им за нарушения прав человека в годы правления Асадов.

Скорее всего, на переходный период все остается как есть, а дальше, как говорят новые власти, сирийский народ решит. Судя по планам и анонсам, решать сирийцы начнут где-то в марте-апреле 2025 года. Если, конечно, по пути не свалятся в очередной этап братоубийственной гражданской войны.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич

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