Татарстан вошел в пятерку лидеров по капремонту многоквартирных домов

В 2024 году в Татарстане завершился капитальный ремонт 682 многоквартирных домов, что позволило республике занять пятое место по количеству обновленных объектов в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Лидерами программы капремонта стали Москва (2711 домов), Московская область (2201 дом), Санкт-Петербург (1136 домов) и Самарская область (729 домов). Всего с января по октябрь 2024 года в стране обновили более 22 тыс. жилых зданий общей площадью 92,3 млн кв. м. В отремонтированных домах проживают более 3,5 млн человек.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане завершено 99,5% работ по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в текущем году отремонтировано 711 жилых зданий.

Анар Зейналов