В АТОР назвали причины отказа россиянам в шенгене

Российским гражданам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз из-за ограничения на число рассматриваемых заявлений и тщательных проверок документов, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, те европейские страны, которые готовы выдавать россиянам туристические визы, испытывают «жесточайшее давление» со стороны Брюсселя. В течение месяца они могут рассматривать лишь ограниченное число заявлений. «Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас»,— сообщил господин Мурадян в беседе с «РИА Новости».

Вице-президент АТОР также обратил внимание на практику рассматривать заявления россиян «под микроскопом». «Наши граждане по-прежнему хотят "визу впрок". И сейчас у визового и консульского центров есть возможность проверять бронирования и видеть, что билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены»,— пояснил он.

Артур Мурадян считает, что предпосылок для улучшения ситуации с выдачей шенгенских виз нет. При этом поток туристов из России в Европу продолжает расти — к концу года, по словам вице-президента АТОР, он вырастет на 2–4%. Он объяснил это снижением стоимости логистики и открытием новых рейсов европейскими перевозчиками.

Подробнее о получении шенгена для россиян — в материале «Ъ FM».