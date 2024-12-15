Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав многодетных матерей из Новочеркасска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав многодетных матерей из Новочеркасска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Многодетные матери записали обращение, в котором отмечается, что выделенная им для строительства земля непригодна. Участки являются заболоченными и не имеют коммуникаций. Однако уполномоченными органами по данному факту мер не принимается.

Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», пациенты центральной городской больницы Батайска Ростовской области пожаловались на отсутствие отопления. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки этой информации.

Ева Китаева