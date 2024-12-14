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Председатель СК потребовал доклад об отсутствии отопления в больнице Батайска

Пациенты центральной городской больницы Батайска Ростовской области пожаловались на отсутствие отопления. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки этой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщениям пациентов больницы в соцсетях, в палатах холодно уже неделю. Администрация учреждения отрицает наличие проблем с отоплением. Следователи СК России по Ростовской области проводят процессуальную проверку о возможно допущенной халатности ответственных лиц (ст. 293 УК РФ).

Кристина Федичкина

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