Председатель СК потребовал доклад об отсутствии отопления в больнице Батайска
Пациенты центральной городской больницы Батайска Ростовской области пожаловались на отсутствие отопления. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки этой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно сообщениям пациентов больницы в соцсетях, в палатах холодно уже неделю. Администрация учреждения отрицает наличие проблем с отоплением. Следователи СК России по Ростовской области проводят процессуальную проверку о возможно допущенной халатности ответственных лиц (ст. 293 УК РФ).