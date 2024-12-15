Челябинец перевел мошенникам 1,8 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

В Челябинске местный житель доверился мошенникам при попытке заработать на инвестициях. В результате он перевел им 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, челябинец увидел на одном из сайтов рекламу об инвестировании денег и оставил свой номер телефона. Далее ему позвонил «куратор» и дал инструкции по скачиванию неизвестного приложения. Челябинец также включил демонстрацию экрана, когда переводил злоумышленнику деньги. В результате пострадавший не получил обещанный доход и не смог вывести деньги обратно, после чего обратился в полицию.