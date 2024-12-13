Первомайский район Ростова частично остался без света из-за аварии на подстанции

В Первомайском районе донской столицы произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции С/Т «РСМ- Товарищ», сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики. По этой причине часть жилых домов осталась без света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подача электроэнергии временно ограничена в границах следующих адресов: ул. Орская, ул. Каскадная, ул. Золотистая.

Аварийная бригада МКП «Ростгорсвет» приступила к обследованию и восстановительным работам на подстанции. Срок их завершения не уточняется.

Анастасия Казуков