В Сочи и Сириусе прогнозируют сильные дожди, ветер и снег

В ближайшие дни в Сочи и федеральной территории Сириус ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, включая ливни, грозы и шквалистый ветер. На курорте и федеральной территории продлили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С 16 по 18 декабря 2024 года в Сочи и Сириусе прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных дождях, переходящих в ливни, грозах и местами граде. Шквальные порывы ветра достигнут 20–23 м/с. В горах региона ожидаются обильные снегопады, а на реках вероятны резкие подъемы уровня воды, что повышает риск возникновения селевых потоков.

Метеорологи также предупредили местных жителей и гостей курорта о понижении температуры воздуха. Синоптики ожидают, что в ночь с 13 на 14 декабря и утром 14 декабря в прибрежной зоне Сочи и Сириусе похолодает до -5 градусов, в предгорьях и горах от -13 до -8 градусов.

МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Особое внимание необходимо уделить сохранности имущества, отключению газовых и электрических приборов в случае перебоев с подачей ресурсов, а также подготовке необходимых документов, медикаментов и запасов воды и еды.

В условиях сильного ветра специалисты рекомендуют оставаться в помещениях, избегать выхода на улицу и не находиться под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач. Если непогода застала вас на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, избегая нахождения у стен домов и крыш.

Мария Удовик