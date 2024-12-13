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В Абхазии прогнозируют холодную зиму

На побережье Абхазии в пятницу вечером, 13 декабря, прогнозируют минусовую температуру, сильный ветер и ухудшение погодных условий. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik сотрудник Института экологии Асида Ахсалба.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Температура воздуха на побережье Абхазии опустится до -2 градусов, порывы ветра могут достигать 21 м/с. В горных районах температура опустится до -7 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега. Жителям и гостям региона советуют соблюдать осторожность, особенно в горах, где сохраняется опасность схода снежных лавин.

По словам сотрудницы Института экологии Асиды Ахсалба, предстоящая зима в Абхазии будет холоднее прошлогодней: средняя температура воздуха будет на 3–4 градуса ниже.

Ухудшение погодных условий фиксируют также в Сочи и Сириусе. На курорте объявили штормовое предупреждение. До 14 декабря из-за влияния балканского циклона прогнозируются проливные дожди, мокрый снег и резкое похолодание. Штормовые волны на Черном море могут достигать пяти баллов, а местами возможны смерчи.

Администрация Сириуса предупреждает о риске гололёда, обрывов проводов из-за налипания мокрого снега и рекомендует избегать парковки под деревьями. Городские службы Сочи работают в усиленном режиме для ликвидации возможных последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что в Абхазии произошло полное отключение электроэнергии после остановки Ингурской ГЭС из-за критически низкого уровня воды. С 7:00 до 21:00 подачу осуществляли дважды по 2 часа 20 минут.

Мария Удовик

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