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На Красной Поляне продолжают действовать ограничения на горнолыжных трассах

Все горнолыжные трассы закрыли на Красной Поляне из-за лавинной опасности. Ограничения продолжают действовать, сообщает пресс-служба курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В четверг, 12 декабря, курорт «Красная Поляна» приостановил работу всех горнолыжных трасс из-за лавинной опасности. В то же время канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина» продолжают работать в штатном режиме с 08:30 по московскому времени.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждало об угрозе схода лавин в горных районах региона. Синоптики прогнозируют сильный снегопад с налипанием мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможна гололедица.

Кроме того, ожидается ухудшение погоды в Сочи и на федеральной территории Сириус. С вечера 11 декабря начались сильные дожди с грозами, а 12 и 13 декабря синоптики прогнозируют смерчи в морской акватории между Магри и Веселым.

Глава курорта Андрей Прошунин поручил перевести городские службы в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и жителям воздержаться от походов в горные районы в условиях снегопада и ухудшения погодных условий.

По данным МЧС, лавины чаще всего образуются на склонах с углом наклона более 30 градусов, особенно на участках без растительности. Склоны с уклоном более 45 градусов являются зонами максимального риска, где сход лавин может происходить при каждом новом снегопаде.

«Ъ-Сочи» писал, что Красная Поляна открыла зимний сезон раньше остальных курортов Сочи. В день открытия слой снега достиг оптимальной толщины для запуска трасс.

Мария Удовик

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