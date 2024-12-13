В Сириусе продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде

На федеральной территории «Сириус» продолжает действовать штормовое предупреждение. Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Днем 13 декабря в прибрежной зоне ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. На возвышенностях и перевалах прогнозируют мокрый снег с налипанием на провода и деревья, что может привести к обрыву проводов. На дорогах местами возможна гололедица.

Администрация федеральной территории обращается к жителям с просьбой не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать отдыха вблизи водоемов. В случае подтоплений или чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Сириуса следует обращаться по телефону 112 или в службу «Кубань-СПАС».

На федеральной территории возможны неблагоприятные погодные условия из-за балканского циклона, который продолжает накрывать южные регионы России. До 14 декабря циклон принесет проливные дожди, грозы, мокрый снег в горах и сильное понижение температуры. Пока подтоплений не фиксировали. Штормовое волнение на побережье Черного моря может достигать пяти баллов, а в районе от Магри до Веселого возможны смерчи.

В пятницу, 13 декабря, в горах прогнозируют обильные снегопады и гололедицу. Во второй половине дня синоптики ожидают усиление ветра до 15–20 м/с. По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме для оперативного реагирования на последствия непогоды.

Мария Удовик