В Нижневартовске проводят проверку из-за домогательств воспитателя к ученице

Департамент социальной политики администрации Нижневартовска начал проверку из-за жалобы родителей на социального работника, пишет портал 86.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Работницу обвиняют в том, что она применяла насилие к 15-летней девочке в летней школе в Суздале и обещала привести мужчину, с которым она должна совершить сексуальные действия. Потерпевшая обучалась у педагога в «Детской школе искусств №1».

«С целью объективного рассмотрения фактов, а также предпринятых действий директора детской школы искусств №1 И. В. Чижевской по сложившейся ситуации департаментом по социальной политике администрации города проводится внеплановая проверка»,– сказал и. о. главы Нижневартовска Виктор Мыльников.

Анна Капустина