В Ярославле на колодцы ливневой канализации поставили фильтры для очистки

В Ярославле на пять колодцев ливневой канализации установили фильтр-патроны для очистки ливневых стоков. Это следует из карточки контракта, заключенного муниципальным бюджетным учреждением «Ремонт и обслуживание гидросистем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люк на улице Кооперативной

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Люк на улице Кооперативной

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Стоимость работ составила 1,1 млн руб. Установлены фильтр-патроны в три колодца на улице Менжинского, 11 корп.4 и в два колодца на улице Кооперативной в районе дома № 14. Гарантийный срок работы фильтров составляет два года. Контракт был заключен 2 ноября и уже исполнен.

Как рассказал порталу Yarnews Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин, установка ведется в целях исполнения решения суда о необходимости очистки ливневых стоков в городе. «Ъ-Ярославль» сообщал, что первоначально мэрия пыталась спроектировать очистные сооружения канализации в районе Октябрьской площади, но проект не прошел госэкспертизу. По словам господина Калугина свободной земли не хватает для размещения очистных, построить их невозможно.

«Сейчас мэрией заключен контракт на установку фильтрующих патронов на дождеприемных колодцах, которые планируют апробировать. Если подтвердится их эффективность, то будет использоваться такой способ решения»,— сказал Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин.

Всего в Ярославле по данным на 2013 год было 5252 дождеприемных колодца. Если устанавливать фильтры на все указанные колодцы по ценам первого контракта, на это уйдет 1,1 млрд руб.

Антон Голицын