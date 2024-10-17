Власти Ярославля не видят решения проблемы Суринского коллектора

Мэрия Ярославля не может исполнить решение суда, которое обязало обеспечить нормативную очистку сточных вод в районе Суринского коллектора. Об этом стало известно в ходе постоянной комиссии по экономике и развитию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из Суринского коллектора ливневой канализации, расположенного около Октябрьского моста, поступают загрязненные стоки предприятий в Волгу. Суд обязал устранить эту проблему, власти решили построить очистные сооружения в районе Пятницкого съезда. По заказу мэрии была разработана проектно-сметная документация. ПСД более 1,5 лет не может пройти экспертизу из-за несоответствия техническим критериям.

Об этом вспомнил на заседании комиссии председатель муниципалитета Сергей Калинин и обратился к заммэру Ярославля по ЖКХ Николаю Степанову: «Ну не прошел (проект экспертизу – «Ъ»), ну и что дальше? Все? Деньги истрачены, мы исправляем данную проектную документацию или заказываем новую, или что делать?».

Господин Степанов пояснил, что не может ответить на этот вопрос, так как заказчиком выступает муниципальное «Агентство по строительству», но высказал свое мнение по этому поводу.

«Я лично вижу, что этот проект на сегодняшний день там не может быть реализован. Мы говорим об исполнении решения суда, мы его пытались исполнить, но, к сожалению, тот объем стоков, который в этом коллекторе присутствует, он не может быть очищен этими очистными. И очистные в этом месте расположить, по мнению экспертизы, также возможность отсутствует. Поэтому пока мы не видим, как исполнить это решение суда. Пойдем рассматривать другие варианты, возможно, локальные очистные сооружения на тех участках, которые в нашей собственности находятся»,— ответил Николай Степанов.

Господин Калинин попросил мэрию все же представить депутатам дальнейшие планы по исполнению решения суда.

Алла Чижова