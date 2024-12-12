Балканский циклон принесет проливные дожди и похолодание в Сириус

С 10 по 14 декабря южные регионы России, в том числе федеральная территория Сириус, окажутся под воздействием мощного балканского циклона, который принесет резкое похолодание, усиление ветра и осадки. Об этом сообщает пресс-служба ФТ.

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Особенность атмосферной циркуляции над Черным морем заключается в том, что зимой сюда часто смещаются южные циклоны, формирующиеся над Средиземным морем и Балканами. Эти погодные системы способны накрывать не только южные территории, но и центральные регионы европейской части России.

Со среды, 11 декабря, на побережье Черного моря ожидаются проливные дожди, грозы. В горной местности синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, а температура заметно понизится. После 14 декабря циклон начнет перемещаться в сторону Приволжья.

Жителям и гостям Сириуса настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону службы спасения 112.

В пятницу, 13 декабря, в горных районах Сочи ожидаются обильные снегопады и гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня синоптики прогнозируют понижение температуры и усиление ветра до 15–20 м/с. По распоряжению мэра Андрея Прошунина все городские службы перевели на усиленный режим работы.

В Сочи 12 и 13 декабря в морской акватории прогнозируется штормовое волнение до 5 баллов. На участке от Магри до Веселого возможны смерчи.

Мария Удовик